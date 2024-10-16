Kolombiya 4-0 Şili (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Davinson Sanchez attı Kolombiya farklı kazandı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 83. dakikada Jhon Duran ve 90+3. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.
Kolombiya bu sonuçla puanını 19'a yükselterek lider Arjantin'in 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Elemelerdeki 7. yenilgisini alan Şili ise 5 puanla son sırada kaldı.
DAVINSON SANCHEZ 90 DAKİKA OYNADI
Kolombiya'nin Şili'yi 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI
Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiya'nın Şili ile oynadığı mücadelede ilk golü atan futbolcusu Davinson Sanchez'i tebrik etti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Şili karşısında kazanan Kolombiya'nın ilk golünü atan Davinson Sanchez'i tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Şili karşısında kazanan Kolombiya'nın ilk golünü atan Davinson Sánchez'i tebrik ederiz. 👏 pic.twitter.com/3QRs9i3bw3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 16, 2024