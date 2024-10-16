Kolombiya 4-0 Şili (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Davinson Sanchez attı Kolombiya farklı kazandı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 83. dakikada Jhon Duran ve 90+3. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.

Kolombiya bu sonuçla puanını 19'a yükselterek lider Arjantin'in 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Elemelerdeki 7. yenilgisini alan Şili ise 5 puanla son sırada kaldı.

DAVINSON SANCHEZ 90 DAKİKA OYNADI

Kolombiya'nin Şili'yi 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiya'nın Şili ile oynadığı mücadelede ilk golü atan futbolcusu Davinson Sanchez'i tebrik etti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Şili karşısında kazanan Kolombiya'nın ilk golünü atan Davinson Sanchez'i tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.