  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

Kolombiya 4-0 Şili (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Davinson Sanchez attı Kolombiya farklı kazandı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya, Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez'in gol attığı maçta Şili'yi 4-0 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 10:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kolombiya 4-0 Şili (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Davinson Sanchez attı Kolombiya farklı kazandı

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya ile Şili karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kolombiya'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Davinson Sanchez, 52. dakikada Luis Diaz, 83. dakikada Jhon Duran ve 90+3. dakikada Luis Sinisterra kaydetti.

Kolombiya bu sonuçla puanını 19'a yükselterek lider Arjantin'in 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Elemelerdeki 7. yenilgisini alan Şili ise 5 puanla son sırada kaldı.

DAVINSON SANCHEZ 90 DAKİKA OYNADI

Kolombiya'nin Şili'yi 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü kaydeden Galatasaraylı futbolcu Davinson Sanchez, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY'DAN TEBRİK MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiya'nın Şili ile oynadığı mücadelede ilk golü atan futbolcusu Davinson Sanchez'i tebrik etti. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde, Şili karşısında kazanan Kolombiya'nın ilk golünü atan Davinson Sanchez'i tebrik ederiz." ifadelerine yer verildi.

G.Saray'dan dev ödeme! 240 milyon...
G.Saray'ın eski aşkı yeniden gündemde! Beşiktaş da peşinde
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Livakovic Polonya-Hırvatistan maçında şoku yaşadı! Süper Lig'in yıldızları geceye damga vurdu...
MİT Suriye’de aradı, taradı, vurdu! PKK/YPG Tel Rıfat sözde sorumluları Hüseyin Öztürk ve Vildan Fate EX
Mourinho'dan İrfan Can kararı! Maximin...
Osimhen'den G.Saray'a büyük müjde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan dev ödeme! 240 milyon... G.Saray'dan dev ödeme! 240 milyon... 10:19
KSK’de kriz kapıda KSK’de kriz kapıda 09:45
F.Bahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! F.Bahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer! 09:31
Beşiktaş'a yıldız bek! Gio onay verdi Beşiktaş'a yıldız bek! Gio onay verdi 09:20
Osimhen'den G.Saray'a büyük müjde! Osimhen'den G.Saray'a büyük müjde! 08:36
Krunic'ten F.Bahçelileri kızdıran paylaşım! Krunic'ten F.Bahçelileri kızdıran paylaşım! 07:59
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Ekim Çarşamba Bugün hangi maçlar var?⚽ 16 Ekim Çarşamba 07:00
Basına açık idman Basına açık idman 06:30
Konyalım yürü Konyalım yürü 00:45
Başakşehir hız kesmedi Başakşehir hız kesmedi 00:41
Dennis’e talip çok Dennis’e talip çok 00:40
Lale Cander’in istifası istendi Lale Cander’in istifası istendi 00:40