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Haberler Futbol

İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İskoçya ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:20
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İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉İskoçya - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. İskoçya ile Portekiz karşılaşması heyecanla beklenirken maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İskoçya - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSKOÇYA - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İskoçya - Portekiz maçı 15 Ekim Salı günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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