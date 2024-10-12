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Haberler Futbol

Joel Matip 33 yaşında emeklilik kararı aldı!

Sezon başında Liverpool'dan ayrılan Kamerunlu savunma oyuncusu Joel Matip, 33 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 16:59
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Joel Matip 33 yaşında emeklilik kararı aldı!

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da sezonu tamamlayan ve yeni sezon öncesi takımdan ayrılan Joel Matip, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Almanya'da SC Weitmar, Bochum ve Schalke altyapılarının ardından 2009 yılında A Takıma yükselen Matip, 7 sezonluk Schalke macerasının ardından 2016 yaz transfer döneminde Liverpool'a imza attı. O dönemde Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp'un Liverpool'u çalıştırması tercihinde önemli pay sahibi olurken, kırmızı forma altında birçok başarı yakaladı.

Kamerunlu futbolcu İngiliz ekibinin formasını 201 kez terletti ve 11 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Matip, 8 sezon geçirdiği kulübünde 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 2 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Kupası (FA Cup) ve 1 kez de İngiltere Süper Kupa (Community Shield) şampiyonlukları yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu Kamerun Milli Takımı formasını 27 kez giydi.

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