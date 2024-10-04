Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli - Al Hilal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de yeni sezon heyecanı sürüyor. 6. hafta maçında Al Ahli ile Al Hilal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ahli - Al Hilal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI - AL HILAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli - Al Hilal maçı 5 Ekim Cumartesi günü TSİ saat 21.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'da canlı yayınlanacak.