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Haberler Futbol

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla gösterdiği futbolla göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak milli oyuncumuz hakkında Portekiz'den flaş bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 15:53 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 15:56
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Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

Portekiz'in A Bola gazetesinin editörü Nuno Paralvas, milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Benfica'daki performansıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

Nuno Paralvas yaptığı açıklamada, taraftarların Kerem'e büyük bir destek verdiğini belirterek "Benfica taraftarı için güzel bir sürpriz oldu. Çünkü Kerem, takımla çok fazla antrenmana çıkamadan gol atıp asistler yapmaya başladı. Şimdiden Benfica taraftarının kalbini fethetti. Onu şimdiden sevdiler. Kulüp, Kerem ve Orkun Kökçü ile ilgili bir video hazırlamıştı. YouTube'da bulmak mümkün. Benfica'daki ilk maçında Luz Stadı'ndaki atmosferden etkilendiğini söylüyordu. Kerem bir gol atmıştı, Orkun ise asist yapmıştı. Stattaki 60 bin taraftar onu ayakta alkışlıyordu. Tribündeki babası için de duygusal anlardı. Bu bize onun buradaki tecrübesi hakkında ve taraftarların onunla ilgili düşünceleri hakkında fikir veriyor." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

Kerem'in Benfica'ya geldikten sonra kısa sürede başarılı performans sergilemesinin kendisi için sürpriz olduğunu kaydeden Paralvas, "Portekiz'de Benfica formasıyla büyük bir etki yarattı. Çoğu insanın onu iyi tanıdığını sanmıyorum. Çünkü Süper Lig'i Premier Lig ve LaLiga'yı takip ettiğimiz gibi takip edemiyoruz. Çoğu kişi Manchester United'a karşı performansını ve Portekiz önünde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansı hatırlayacaktır. 3-0'lık yenilgiye rağmen Türkiye'nin en iyi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

"Benfica için iyi bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz"

Paralvas, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray'a ödediği 12 milyon avro bonservis bedeliyle iyi bir anlaşma gerçekleştirdiğini ifade etti. Milli futbolcunun Benfica'ya transferini değerlendiren Paralvas, "İlk maçlarda gösterdiği performanstan sonra Benfica için bunun iyi bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Suudi Arabistan ve Rusya'dan bazı teklifler almıştı. Sanırım Avrupa'daki bazı liglerden de teklif almıştı. Kulüplerin yaptığı diğer transferleri düşündüğümüzde şu an için bunun iyi bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Buraya tam olarak alıştığında daha da iyi performans göstereceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

"Gelecekteki muhtemel bir transfer için konuşmak erken"

Kerem'in gelecekteki muhtemel bir transferi için konuşmanın erken olduğunu dile getiren Paralvas, Benfica'nın milli futbolcuyu sportif anlamda katkı sağlaması için takıma kattığını vurguladı. Paralvas, Kerem'in uzun vadede Benfica için neler yapabileceğini görmeleri gerektiğini ifade ederek "Gelecekteki muhtemel bir transferi için konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyebilmek için burada geçirdiği sürenin daha uzun olması gerekiyor. Benfica'nın sezonunun nasıl sonuçlanacağına da bakmamız gerek. Benfica'da teknik direktör değişikliği oldu. Roger Schmidt'in yerine Bruno Lage göreve geldi.

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

Hala Benfica için sezonun nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. Ortaya çıkabilecek iyi bir takım oyunu onun yararına olacaktır. Bu önemli bir durum. Benfica'nın onu gelecek sezon başka bir takıma göndermek için transfer ettiğini sanmıyorum. Kerem, sportif anlamda takıma katkı sağlaması için transfer edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

"Orkun Kökçü henüz beklentileri tam olarak karşılayamadı"

Paralvas, Benfica Kulübünün takımdaki diğer milli futbolcu Orkun Kökçü'den beklentisinin yüksek olduğunu ifade etti. Benfica'nın Orkun için 25 milyon avro bonservis bedeli ödediğini hatırlatan Paralvas, "Henüz Benfica için beklentileri tam olarak karşılayamadı. Bunun sadece onun hatası olduğunu düşünmüyorum. Bir 10 numara, hücumcu bir orta saha olarak düşünüldü. Schmidt, 4-2-3-1 taktiğini benimsemişti. Ancak o pozisyonda oynayan oyuncu, şu an Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'ydı. Schmidt ise Orkun'u defansif orta saha olarak kullandı. Bu yüzden ondan tam olarak performans alamadı. Orkun'un orta sahanın hücum tarafında daha başarılı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

"Benfica taraftarı, takımdaki Türk bağlantısının onlara mutluluk getireceğine inanıyor"

Benfica'nın Orkun'dan büyük bir beklentisi olduğunu vurgulayan Paralvas, taraftarların iki milli oyuncunun performanslarıyla takımı başarıya ulaştıracağına inandığını belirtti. Orkun'un bu sezon takımda üstlendiği rolden daha mutlu olduğunu aktaran Paralvas, sözlerini şöyle tamamladı:

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

"Geçen sezon Benfica'nın izni olmadan bir röportaj verdi. Takımdaki rolü hakkında serzenişte bulunmuştu. Şu anda tüm oyuncular kulüpten izin alarak konuşabiliyor. Hollanda gazetesi De Telegraaf'a röportaj vermişti. Bu röportaj sayesinde takımdaki rolü nedeniyle rahat ve mutlu hissetmediğini görmüştük. Benfica'da teknik direktör değiştikten sonra taktik de değişti ve 4-3-3 oynamaya başladılar. Orkun, daha özgür oynamaya ve gol yollarında yeteneğini sergilemeye başladı.

Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

Kilit paslar atma şansı bularak asist yapma özelliğini göstermeye başladı. Şu ana kadar 3 gol ve 3 asist yaptı. Bu da Benfica'nın ondan nasıl faydalandığını gösteriyor. Orkun için Benfica'da büyük bir beklenti var. Çünkü onun için Feyenoord'a 25 milyon avro ödendi. Hollanda'daki en iyi oyuncuydu. Henüz Hollanda'daki performansını görebildiğimizi düşünmüyorum. Benfica taraftarı, takımdaki Türk bağlantısının onlara mutluluk getireceğine inanıyor."

Güneş'ten transfer açıklaması!
Casper
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