Kerem Aktürkoğlu için flaş transfer açıklaması! "Benfica'nın onu gelecek sezon..."

Nuno Paralvas yaptığı açıklamada, taraftarların Kerem'e büyük bir destek verdiğini belirterek "Benfica taraftarı için güzel bir sürpriz oldu. Çünkü Kerem, takımla çok fazla antrenmana çıkamadan gol atıp asistler yapmaya başladı. Şimdiden Benfica taraftarının kalbini fethetti. Onu şimdiden sevdiler. Kulüp, Kerem ve Orkun Kökçü ile ilgili bir video hazırlamıştı. YouTube'da bulmak mümkün. Benfica'daki ilk maçında Luz Stadı'ndaki atmosferden etkilendiğini söylüyordu. Kerem bir gol atmıştı, Orkun ise asist yapmıştı. Stattaki 60 bin taraftar onu ayakta alkışlıyordu. Tribündeki babası için de duygusal anlardı. Bu bize onun buradaki tecrübesi hakkında ve taraftarların onunla ilgili düşünceleri hakkında fikir veriyor." diye konuştu.
Kerem'in Benfica'ya geldikten sonra kısa sürede başarılı performans sergilemesinin kendisi için sürpriz olduğunu kaydeden Paralvas, "Portekiz'de Benfica formasıyla büyük bir etki yarattı. Çoğu insanın onu iyi tanıdığını sanmıyorum. Çünkü Süper Lig'i Premier Lig ve LaLiga'yı takip ettiğimiz gibi takip edemiyoruz. Çoğu kişi Manchester United'a karşı performansını ve Portekiz önünde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansı hatırlayacaktır. 3-0'lık yenilgiye rağmen Türkiye'nin en iyi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.