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Alex Telles kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Alex Telles’in Al Nassr'dan ayrılması sosyal medyada çalkalanma yarattı. Peki, Alex Telles kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve hangi takımda oynuyor? Ayrıntılar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 15:55
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Alex Telles kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve takımda oynuyor?

Brezilya, futbol dünyasına birçok yetenekli oyuncu kazandırmaya devam ediyor ve Alex Telles, bu isimlerden biridir. Peki, Alex Telles kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda ve hangi takımda oynuyor?

Brezilyalı sol bek Alex Telles, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle olan sözleşmesini sona erdirdi. Bu kararın ardından Telles, Türkiye'deki futbol kulüplerinin radarına girdi ve sosyal medyada geniş bir ilgi gördü. Peki, Alex Telles kimdir? Kaç yaşındadır ve kökenleri nedir? İşte detaylar...

ALEX TELLES KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HANGİ POZİSYONDA VE TAKIMDA OYNUYOR?

Alex Nicolao Telles, 15 Aralık 1992'de Brezilya'nın Caxias do Sul şehrinde doğdu. Genç yaşta futbola olan ilgisiyle dikkat çeken Telles, 2007'de Juventude'nin altyapısına katıldı ve 2011 yılında profesyonel futbol kariyerine bu kulüpte başladı. İlk sezonunda gösterdiği olağanüstü performans, onun uluslararası futbol sahnesinde tanınmasına ve kariyerinde önemli bir ilerleme kaydetmesine olanak tanıdı.

Al-Nassr FC takımında Defans mevkinde forma giyen Alex Telles, 181 cm boyunda ve 66 kilo olup, sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 2 maça çıkan Alex Telles, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Alex Telles, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

ALEX TELLES KARİYERİ

Alex Telles, 2013-2014 sezonunda Brezilya'nın köklü kulübü Gremio'ya transfer olarak büyük bir çıkış yakaladı. Gremio'daki başarılı performansı, 2014-2016 yılları arasında Galatasaray'a transfer olmasına neden oldu ve burada uluslararası arenada tanınmaya başladı. Galatasaray'daki başarısı, onu 2016 yılında Porto'ya transfer olmaya yöneltti. Porto'daki dört sezonluk etkileyici performansının ardından, Ekim 2020'de Manchester United'a transfer oldu. Manchester United'daki dönemi, onun dünya çapında tanınan bir futbolcu olmasını sağladı.

Son olarak Al Nassr'da oynayan Telles, Suudi Arabistan kulübüyle sözleşmesini feshetti. Bu gelişme, Telles'in Türkiye'ye dönüş yapacağına dair spekülasyonları artırarak futbol camiasında heyecan yarattı.

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