Joshua King Toulouse'da

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Joshua King Fransız ekibi Toulouse ile sözleşme imzaladı.
PREMIER LİG'DE 204 MAÇ
Norveçli hücum oyuncusu, Premier Lig'de Everton, Bournemouth gibi takımlarda forma giyerken, Premier Lig'de çıktığı 204 maçta 53 gol 17 asistlik katkı verdi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe ile 54 maça çıkıp 2370 dakika süre alan Joshua King 12 gol, 7 asistlik skor katkısı veren King, kariyeri boyunca çıktığı 419 maçta 89 gol 50 asistlik performans sergiledi
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#Mercato ✍️ Un nouveau 👑 dans la Ville rose ! Bienvenue au TéFéCé Joshua King ! pic.twitter.com/8gRPyERs7l— Toulouse FC (@ToulouseFC) August 29, 2024