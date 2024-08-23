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Simon Kjaer Danimarka Milli Takımı'na veda etti

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 15:28
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Simon Kjaer Danimarka Milli Takımı'na veda etti

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 35 yaşındaki defans oyuncusu Simon Kjaer, Danimarka Milli Futbol Takımı'na veda ettiğini bildirdi.

Son olarak geçen sezon İtalyan Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 35 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her şeyin bir sonu vardır. Kırmızı-beyazlı forma altında geçirdiğim 15 harika yılın ardından Danimarka Milli Takımı'ndan emekli olmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.

Danimarkalı futbolcu, milli takımda 132 kez forma giydi.

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