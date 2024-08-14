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Süper Kupa heyecanı

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arda Güler’li Real Madrid ve Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Polonya’da Varşova’da UEFA Süper Kupa’yı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50
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Süper Kupa heyecanı

UEFA Süper Kupası'nın 49. şampiyonu bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arda Güler'li Real Madrid ile Avrupa Ligi şampiyonu Atalanta, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da karşı karşıya gelecek. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yöneteceği mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Dev karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan ekranlara gelecek. Milli futbolcumuz Arda Güler de Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Real Madrid bugüne kadar 5. Kez Süper Kupa'da mutlu sona ulaşırken, Atalanta daha önce hiç bu kupayı müzesine götürme başarısı göstermedi.

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