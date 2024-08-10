En güçlü desteği biz verdik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı açılış törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, Başakşehir'in geçmişten bugüne gösterdiği gelişimi işaret ederek, "Başakşehir'in ülkemize kazandırdığı Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı hayırlı uğurlu olsun. Akademinin vizyon projesi olarak tüm spor kulüplerimize örnek olacağına inanıyorum. Kuruluşundan bu yana Başakşehir Futbol Kulübü kendi alanında eşine az rastlanır başarılara imza attı. Kulübümüz adını Türk futbolunun devleri arasına yazdırdı" değerlendirmesinde bulundu.

2024-25 sezonunun başlangıcına da değinen Başkan Erdoğan, "Gençlik yıllarında futbol oynamış, düzenli spor yapan bir Cumhurbaşkanıyım. Hiçbir kulüp ayırmadan, Türk futboluna katkı yapan her girişimi destekledim. Tüm başarılarla gurur duydum. Bugüne kadar 38 yeni stadyumun açılışını yaptık. Sporun tüm dallarına en büyük yatırımı yapan, en güçlü desteği veren iktidar açık ara bizim iktidarımızdır.. Hakkaniyetli ve adil çizgimizi koruyacağız. 2024-25 sezonunda tüm takımlara başarılar diliyorum. Heyecan seviyesi ve centilmenlik düzeyi yüksek bir sezon diliyoruz. Milletimize futbol resitali yaşatacaklarına inanıyorum" dedi.

GENÇLERİMİZE YATIRIM

Türk gençlerine yatırım yapılmasının değerli olduğuna değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, altyapıların önemini vurguladı. Başkan Erdoğan, "Kendi oyuncularımıza, gençlerimize yatırım yapmalıyız. Yurt dışından yıldızların gelmesi, Türk futbolunun seyir keyfini artırmaktadır. Ancak öte taraftan aslolan kendi insan kaynağımızın değerlendirilmesidir" ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIM OLDU

Başakşehır Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı açılış törenine geniş bir katılım oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkanları, Başakşehir Futbol Takımı ve altyapı takımları, A Milli Takım ve G.Saray eski teknik direktörü Fatih Terim ile yerli ve yabancı davetliler katıldı.