Haberler Futbol

Hull City - Bristol City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te heyecan başlıyor. Hull City ile Bristol City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Bristol City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 14:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hull City - Bristol City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Hull City - Bristol City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere'de düzenlenen Championship'te heyecan başlıyor. İlk hafta maçında Hull City ile Bristol City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Bristol City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HULL CITY - BRISTOL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hull City - Bristol City maçı 9 Ağustos Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

ASpor CANLI YAYIN

Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! Yeni takımı...
'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı
DİĞER
ABD - İtalya voleybol maçı ayın kaçında, saat kaçta, hangi kanalda? Paris 2024 ABD - İtalya final maçı yayın detayları
Instagram ve Roblox ne zaman açılacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi
Taha Akgül ile yarı finaldeyiz!
G.Saray bu transferle bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hull City - Bristol City maçı saat kaçta? Hull City - Bristol City maçı saat kaçta? 14:58
'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 'Ayrılmaya hazır' denmişti! Mourinho gerçeği ortaya çıktı 14:36
PSG'ye yeni stoper PSG'ye yeni stoper 14:25
Fırtına'da Sivas mesaisi! Fırtına'da Sivas mesaisi! 14:08
F.Bahçe Adana Demir'e hazır! F.Bahçe Adana Demir'e hazır! 14:07
Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hatayspor maçı hangi kanalda? 13:43
Daha Eski
Başakşehir'den Berat Özdemir bombası! Başakşehir'den Berat Özdemir bombası! 13:17
Fenerbahçe'de Ambarat gelişmesi! Fenerbahçe'de Ambarat gelişmesi! 13:17
Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi... Süper Lig devinden Vedat Muriqi bombası! Yeni adresi... 12:48
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:34
F.Bahçe'den 89 milyon Euro'luk çifte transfer! F.Bahçe'den 89 milyon Euro'luk çifte transfer! 12:06
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni sezon mesajı! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan yeni sezon mesajı! 11:55