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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 25 Temmuz Perşembe günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 08:34
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Temmuz Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu

19:00 Wisla Krakow - Rapid Wien

19:30 Ruzomberok - Trabzonspor (ASpor)

20:00 Molde - Silkeborg IF

20:00 Corvinul Hunedoara - Rijeka

20:00 FC Sheriff - Elfsborg

21:00 Panathinaikos - Botev Plovdiv

21:30 Ajax - Vojvodina

21:30 Kilmarnock - Cercle Brugge

22:30 Sporting Braga - Maccabi Petah Tikva

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

20.45 Başakşehir FK - La Fiorita (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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