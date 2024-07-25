BUGÜNKÜ MAÇLAR - 25 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 25 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 25 Temmuz Perşembe hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

25 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu 19:00 Wisla Krakow - Rapid Wien 19:30 Ruzomberok - Trabzonspor (ASpor) 20:00 Molde - Silkeborg IF 20:00 Corvinul Hunedoara - Rijeka 20:00 FC Sheriff - Elfsborg 21:00 Panathinaikos - Botev Plovdiv 21:30 Ajax - Vojvodina 21:30 Kilmarnock - Cercle Brugge 22:30 Sporting Braga - Maccabi Petah Tikva

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu 20.45 Başakşehir FK - La Fiorita (TRT Spor)

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...