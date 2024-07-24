BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Temmuz Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Türk Takımları 16:00 Gaziantep FK - Prishtina 18:00 Göztepe - Istra 18:00 Beşiktaş - Bandırmaspor 19:30 HNK Gorica - Konyaspor 20:30 Galatasaray - Lecce (Spor Smart)

UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu 20:30 PAOK - Borac Banja Luka 21:00 Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk 21:15 Celje - Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu 18:00 Struga - Pyunik 19:00 Riga FC - Slask Wroclaw 20:00 Dinamo Batumi - Decic Tuzi 21:00 AEK Atina - Inter Club 21:45 Cliftonville - Auda

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