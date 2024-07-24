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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Temmuz bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 24 Temmuz Çarşamba günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 08:21
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Temmuz Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Hazırlık - Türk Takımları

16:00 Gaziantep FK - Prishtina

18:00 Göztepe - Istra

18:00 Beşiktaş - Bandırmaspor

19:30 HNK Gorica - Konyaspor

20:30 Galatasaray - Lecce (Spor Smart)

UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu

20:30 PAOK - Borac Banja Luka

21:00 Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk

21:15 Celje - Slovan Bratislava

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

18:00 Struga - Pyunik

19:00 Riga FC - Slask Wroclaw

20:00 Dinamo Batumi - Decic Tuzi

21:00 AEK Atina - Inter Club

21:45 Cliftonville - Auda

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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