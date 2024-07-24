BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Temmuz bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 TEMMUZ | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Temmuz Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
24 TEMMUZ BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Hazırlık - Türk Takımları
16:00 Gaziantep FK - Prishtina 18:00 Göztepe - Istra 18:00 Beşiktaş - Bandırmaspor 19:30 HNK Gorica - Konyaspor 20:30 Galatasaray - Lecce (Spor Smart)
16:00 Gaziantep FK - Prishtina
18:00 Göztepe - Istra
18:00 Beşiktaş - Bandırmaspor
19:30 HNK Gorica - Konyaspor
20:30 Galatasaray - Lecce (Spor Smart)
UEFA Şampiyonlar Ligi - 2.Eleme Turu
20:30 PAOK - Borac Banja Luka 21:00 Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk 21:15 Celje - Slovan Bratislava
20:30 PAOK - Borac Banja Luka
21:00 Ludogorets Razgrad - Dinamo Minsk
21:15 Celje - Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
18:00 Struga - Pyunik 19:00 Riga FC - Slask Wroclaw 20:00 Dinamo Batumi - Decic Tuzi 21:00 AEK Atina - Inter Club 21:45 Cliftonville - Auda
18:00 Struga - Pyunik
19:00 Riga FC - Slask Wroclaw
20:00 Dinamo Batumi - Decic Tuzi
21:00 AEK Atina - Inter Club
21:45 Cliftonville - Auda
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