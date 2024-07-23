Haberler Futbol Sporting - Sevilla hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting - Sevilla hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Sporting ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 14:40 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 14:40
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Sporting - Sevilla hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Sporting ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sporting - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Sevilla maçı 23 Temmuz Salı günü saat 22:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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