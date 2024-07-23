Sporting - Sevilla hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sporting - Sevilla maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Sporting ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sporting - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting - Sevilla maçı 23 Temmuz Salı günü saat 22:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.