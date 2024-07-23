Gorica - Konyaspor hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gorica - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Gorica ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Gorica - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GORİCA - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gorica - Konyaspor maçı 24 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.