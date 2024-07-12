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TRANSFER HABERLERİ | Leicester City'de Wilfred Ndidi'nin sözleşmesi uzatıldı

İngiliz ekibi Leicester City, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar kadar uzatıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 18:04
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TRANSFER HABERLERİ | Leicester City'de Wilfred Ndidi'nin sözleşmesi uzatıldı

İngiliz ekibi Leicester City, Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar kadar uzatıldığını açıkladı.

Premier Lig takımlarından Leicester City, iç transferde Nijeryalı futbolcu Wilfred Ndidi'nin sözleşmesini uzattı. İngiliz temsilcisinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ndidi'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcu, Leicester City'e 2017 yılının ocak ayında Belçika ekibi Genk'ten transfer olmuştu.

Nijeryalı futbolcu, Leicester City ile 273 resmi maçta 17 gollük performans sergiledi.

Sözleşmesini uzatmasıyla ilgili konuşan Ndidi, kendisini harika ve heyecanlı hissettiğini belirterek, burada devam ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

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