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Fransa - Belçika maçı canlı şifresiz izle | Fransa - Belçika maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Fransa ile Belçika karşı karşıya gelecek. Düsseldorf Arena Stadyumu'nda oynanacak maçta Glenn Nyberg düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 08:59
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Fransa - Belçika maçı canlı şifresiz izle | Fransa - Belçika maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Fransa ile Belçika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fransa - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Belçika maçı 1 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Fransa - Belçika maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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