Haberler Futbol Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Arjantin - Peru, Copa America maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 15:19 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 15:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Arjantin - Peru maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Arjantin ile Peru kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - PERU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Peru maçı 30 Haziran Pazar günü saat 03:00'te oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Arjantin - Peru MAÇI CANLI İZLE - TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı?
DİĞER
YOUTUBE FENERBAHÇE PETROLUL MAÇI CANLI İZLE! FB - Petrolul Ploiesti hazırlık maçı canlı yayın izle ekranı burada!
ABD basını itiraf etti: Türk İHA'ları zirvede! Türkiye Çin'i geride bıraktı ABD'nin elini kolunu bağladı
Montella'dan Arda Güler'e yeni görev!
İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanada - Şili maçı ne zaman?
Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması!
Sultangazi su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (29 Haziran)
Pendiksu kesintisi | Sular ne zaman gelecek? (29 Haziran)
109. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? Morata'dan F.Bahçe'ye yanıt! Transfer olacak mı? 15:25
Avusturya'ya Verstappen damgası! Avusturya'ya Verstappen damgası! 15:24
Kanada - Şili maçı ne zaman? Kanada - Şili maçı ne zaman? 15:22
Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America Arjantin - Peru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America 15:19
Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması! Oğuzhan Özyakup'tan transfer açıklaması! 15:03
Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... Kartal'dan Cabral atağı! Bonservis bedeli... 14:24
Daha Eski
İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli İtalyanlar Zaniolo'nun yeni takımını duyurdu! İşte bonservis bedeli 13:53
Göztepe'nin gözü F.Bahçeli futbolcuların üzerinde! Göztepe'nin gözü F.Bahçeli futbolcuların üzerinde! 12:59
Slovenya - Japonya maçı ne zaman? Slovenya - Japonya maçı ne zaman? 12:01
Polonya - Fransa maçı ne zaman? Polonya - Fransa maçı ne zaman? 11:55
İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi İtalyan basını duyurdu! Mourinho onu istedi 11:47
Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta? Avusturya - Türkiye maçı saat kaçta? 11:19