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İtalya futbolunun efsanesi Roberto Baggio hırsızların saldırısına uğradı

İtalyan futbolunun efsane ismi Roberto Baggio evinde hırsızların saldırısına uğradı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2024 Cuma 14:19
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İtalya futbolunun efsanesi Roberto Baggio hırsızların saldırısına uğradı

İtalya futbolunun efsane isimlerinden Roberto Baggio, dün gece evinde hırsızların saldırısına uğradı. Silahlı hırsızlar, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ülkesi İtalya'nın İspanya ile oynadığı karşılaşmayı ailesiyle evinde izleyen Baggio'yu darp ettikten sonra değerli eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Olay dün gece EURO 2024 B Grubu'nda İspanya - İtalya maçı oynandığı saatlerde Baggio'nun Vincenza kentine bağlı Altavilla Vicentina'daki evinde yaşandı. Evinde ailesiyle mücadeleyi izleyen 57 yaşındaki İtalyan efsane, silahlı hırsızların saldırısına uğradı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre beş silahlı hırsız maç oynandığı dakikalarda soygun için Baggio'nun mülküne girdi. Silahlı soyguncularla yaşanan arbedenin ardından başına darbe alan eski futbolcu, ailesiyle birlikte bir odaya kapatıldı. Tüm evi arayarak değerli eşyaları çalan hırsızlar soygunun ardından kayıplara karıştı. Soygunun ardından kapıyı kırarak odadan çıkan Baggio, polisi aradı. Saldırıda darbe alan İtalyan efsane ise daha sonra tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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