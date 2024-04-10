Kenan Yıldız'a Del Piero formülü!

Takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Kenan Yıldız için Juventus kalecisi Wojciech Szczesny, "Kenan Yıldız'ın 5 yıl içinde Ballon d'Or'a (Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü) aday olacağına eminim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun kadar yetenekli birini hiç görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya da çağrılan Kenan, Ay-yıldızlı formayı ilk kez Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan'a karşı giymişti. Genç futbolcu milli formayla 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Bu sezon Torino temsilcisiyle ise ligde ve kupada toplam 24 maça çıkan Kenan Yıldız, 3 gol kaydetti.

İDOLÜ DEL PIERO'NUN İZİNDEN!

Kenan Yıldız, Juventus efsanesi Del Piero'yu idol aldığını ifade etmişti. Milli futbolcu attığı gollerinden ardından İtalyan efsanenin gol sevincini yaparak Del Piero'yu onurlandırmıştı.

Del Piero, Juventus'ta 10 numaralı formayı İtalya Milli Takımı'nda ise genellikle 7 numarayı giyiyordu.