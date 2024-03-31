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Manchester City - Arsenal maçı CANLI İZLE | City - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ve Arsenal kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2024 Pazar 11:25
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Manchester City - Arsenal maçı CANLI İZLE | City - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester City - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Arsenal maçı 31 Mart Pazar günü saat 18:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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