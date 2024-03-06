Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"
Son dakika spor haberleri: Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de forma giyen ve şu an Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran teknik direktör Arda Turan, UEFA TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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"KENDİMİ GALATASARAY'DAN ÖNCE ATLETICO MADRID EFSANESİ OLARAK GÖRÜYORUM"
"UEFA Kupası dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupaydı. Hala daha o günleri hatırladığımda çok duygulanırım. Çünkü o çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Galatasaray'da doğdum büyüdüm orada yetiştim ama kendimi Galatasaray'dan önce bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum."
"SIMEONE'NİN İSTANBUL'A GELMESİ NEZAKETLİ BİR DAVRANIŞTI"
"Simeone İstanbul'a da sağ olsun ziyarete de geldi. Benim için çok nezaketli bir davranıştı çünkü oyuncularıma sahaya kadar inip tek tek ellerini sıkıp onlara bir konuşma yaptı."
"SIMEONE'NİN TAKTİKLERİ HEP AKLIMA GELİR"
"Ne zaman hatırlasam Simeone'nin bize verdiği özel taktikleri özel mücadele hep aklıma gelir. Şuna inanırım ve oyuncularıma da hep şunu söylerim; hangi sistemi oynarsanız oynayın, hangi taktikle oynarsanız oynayın oyunun temeli bire bire, temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir. Bu da sokağın temeline iner. Küçükken oynadığımız çalım, birebir mücadele, topu kaybetmeme... Eğer bunu yapabilirsiniz dünyadaki öteki sistemleri, nasıl oynayacağımızı, savunma yapacağımızı, karşılayacağımızı tartışabiliriz."
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