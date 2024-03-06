Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

"Ne zaman hatırlasam Simeone'nin bize verdiği özel taktikleri özel mücadele hep aklıma gelir. Şuna inanırım ve oyuncularıma da hep şunu söylerim; hangi sistemi oynarsanız oynayın, hangi taktikle oynarsanız oynayın oyunun temeli bire bire, temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir. Bu da sokağın temeline iner. Küçükken oynadığımız çalım, birebir mücadele, topu kaybetmeme... Eğer bunu yapabilirsiniz dünyadaki öteki sistemleri, nasıl oynayacağımızı, savunma yapacağımızı, karşılayacağımızı tartışabiliriz."