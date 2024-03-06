Haberler Futbol Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

Son dakika spor haberleri: Kariyerinde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir'de forma giyen ve şu an Trendyol 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran teknik direktör Arda Turan, UEFA TV'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 19:29
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Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

Futbolculuk döneminde Galatasaray, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarını terleten ve şu an 1. Lig ekibi Eyüpspor ile zirvede bulunan teknik direktör Arda Turan, UEFA TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Atletico Madrid günleriyle ilgili konuşan Turan, Eyüpspor ile gerçekleştirmek istediği hedefi de açıkladı. İşte o sözler...

Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

"GOL ATTIĞIMIZ ZAMAN ZOR KAYBEDİYORDUK"

"Güzel bir hikayeydi. İlk günden Avrupa Ligi'ni kazanabileceğimize inanıyordum. Ve öyle de oldu. Mücadele eden iyi bir takımdık. Golü attığımız zaman maçları kaybetmek artık bizim için çok zordu. O yüzden hep kazanmak için büyük avantaj sağlıyorduk. Grupta Celtic maçları çok zordu. Deplasmandaki benim gol attığım Celtic maçı kolay bir maç değildi."

Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

"GÜZEL BİR SERÜVENDİ"

"Finalde Bielsa'nın Bilbao'suna karşı oynamıştık. O şu anda da hala çok etkili olan Bilbao takımının temelleri atılıyordu. Muniain, Javi Martinez gibi isimler vardı. Onları da Bükreş'te Falcao'nun etkili oyunuyla yendik. Hepimiz iyi oynamıştık. 3-0 kazanmıştık ve güzel bir serüvendi."

Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

"KENDİMİ GALATASARAY'DAN ÖNCE ATLETICO MADRID EFSANESİ OLARAK GÖRÜYORUM"

"UEFA Kupası dedikleri kadar ağırmış. Kaldırılması zor bir kupaydı. Hala daha o günleri hatırladığımda çok duygulanırım. Çünkü o çok uzun ve zorlu bir yolculuk. Galatasaray'da doğdum büyüdüm orada yetiştim ama kendimi Galatasaray'dan önce bir Atletico Madrid efsanesi olarak görüyorum."

Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

"SIMEONE'NİN İSTANBUL'A GELMESİ NEZAKETLİ BİR DAVRANIŞTI"

"Simeone İstanbul'a da sağ olsun ziyarete de geldi. Benim için çok nezaketli bir davranıştı çünkü oyuncularıma sahaya kadar inip tek tek ellerini sıkıp onlara bir konuşma yaptı."

Arda Turan'dan olay sözler! "Galatasaray'dan önce Atletico Madrid efsanesiyim"

"SIMEONE'NİN TAKTİKLERİ HEP AKLIMA GELİR"

"Ne zaman hatırlasam Simeone'nin bize verdiği özel taktikleri özel mücadele hep aklıma gelir. Şuna inanırım ve oyuncularıma da hep şunu söylerim; hangi sistemi oynarsanız oynayın, hangi taktikle oynarsanız oynayın oyunun temeli bire bire, temasa ve coşkuya dayanır. Eğer temasa ve bire bire hazır değilseniz hiçbir sistem geçerli değildir. Bu da sokağın temeline iner. Küçükken oynadığımız çalım, birebir mücadele, topu kaybetmeme... Eğer bunu yapabilirsiniz dünyadaki öteki sistemleri, nasıl oynayacağımızı, savunma yapacağımızı, karşılayacağımızı tartışabiliriz."

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