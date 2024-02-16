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TFF'den flaş hamle! 8 kulübe uyarı yazısı gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son olarak Eryaman Stadı'nın zemininin gündeme gelmesi nedeniyle 8 kulübe iç saha maçlarını oynadıkları ve sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi. Zeminlerde iyileşme olmaması durumunda TFF, stadyumları maçlara kapatabilecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 17:51 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 17:51
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TFF'den flaş hamle! 8 kulübe uyarı yazısı gitti

TFF, Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Hatayspor'un yanı sıra Sakaryaspor, Adanaspor ile Yeni Mersin İdmanyurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

Daha önce de Rizespor, MKE Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF, zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.

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