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Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Lazio'ya 1-0'lık skorla mağlup olan Bayern Münih'te eleştiri okları Thomas Tuchel'e çevrildi. Alman taraftarlar, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey'in süre almaması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıya sert tepki gösterdi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:32
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Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Lazio ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Alman temsilcisi, İtalyan ekibine 1-0 mağlup olarak tur için avantajı rakibine kaptırdı.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Lazio'ya galibiyeti getiren golü 69. dakikada Ciro Immobile kaydetti.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Alman devinde yeni transfer Sacha Boey, Lazio maçında süre bulamadı.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Alman taraftarlar Thomas Tuchel'e büyük tepki gösterdi.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Bayern Münih, Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen'e deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Rakibinin 5 puan gerisinde bulunan Bayern, ligde şampşyonluk yarışında büyük darbe almıştı.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Leverkusen yenilgisini unutturmak için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'ya konuk olan Bayern Münih, İtalya'da da istediğini alamadı.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Bayern Münih'in Galatasaray'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Sacha Boey, Mönchengladbach ile oynanan maçta sonradan oyuna girmişti.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Boey ilk maçında Alman basınından da geçer not almıştı.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Bayer Leverkusen karşısında Tuchel tarafından sol bekte tercih edilen Boey etkisiz bir görüntü sergilemişti.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Fransız yıldız Lazio karşısında ise süre bulamadı.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

"TUCHEL'İ HEMEN GÖNDERİN"

Lazio karşısında alınan 1-0'lık yenilgi Bayern Münih taraftarlarını da kızdırdı. Milliyet'in derlediği haberde; sosyal medyada Tuchel'e tepki gösteren taraftarlar "Yarın hemen gönderin" şeklinde sert eleştirilerde bulundu.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Bazı taraftarlar "Sacha Boey, Thomas Tuchel yüzünden Fransa Milli Takımı'na seçilmeyecek" yönünde eleştirilerde bulundu.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Alman basını, Lazio yenilgisinin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'i topa tuttu. Alman teknik adamın Bayer Leverkusen'in ardından Lazio'ya yenilmesi 'Büyük bir hezimet' olarak nitelendirildi.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Welt'te yer alan haberde "Tuchel artan baskı altında Lazio'ya da kaybetti" başlığı kullanıldı. Haberin detayında ise "Leverkusen yenilgisinin ardından Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Lazio Roma deplasmanında bir başka hezimet daha yaşadı. Birkaç gün içinde alınan bir başka yenilginin ardından teknik direktör Thomas Tuchel üzerindeki baskı giderek artıyor." denildi.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Stern ise "Bayern, İtalya'da kaybetti. Tuchel için atmosfer giderek daralıyor" başlığını kullandı. Haberde "FC Bayern krizin içinde sürüklenmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon, 16. turun ilk ayağında Lazio Roma'ya mağlup oldu. Teknik direktör Thomas Tuchel'i zor günler bekliyor gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Bild "Bay Tuchel, işinizi kaybetmekten endişe ediyor musunuz?" başlığını kullanarak Tuchel'in istifa sorusunu yanıtlamadığı haberini okuyucularıyla paylaştı.

Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

Haberin detayında "Thomas Tuchel, FC Bayern için hala doğru teknik direktör mü? Tuchel, soruyu yanıtlamayı reddederek, Bayern'i giderek kötüleşen krizden çıkaracak özgüvene hala sahip olup olmadığını açık bıraktı! Tuchel istifa sorularına 'Oyunu konuşmak istiyorum' cevabını verdi." denildi.

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