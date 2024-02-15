Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Lazio'ya 1-0'lık skorla mağlup olan Bayern Münih'te eleştiri okları Thomas Tuchel'e çevrildi. Alman taraftarlar, Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey'in süre almaması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcıya sert tepki gösterdi. İşte detaylar...
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Alman devinde yeni transfer Sacha Boey, Lazio maçında süre bulamadı.
Alman taraftarlar Thomas Tuchel'e büyük tepki gösterdi.
Bayern Münih, Bundesliga'da geçtiğimiz hafta Bayer Leverkusen'e deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu.
Rakibinin 5 puan gerisinde bulunan Bayern, ligde şampşyonluk yarışında büyük darbe almıştı.
Leverkusen yenilgisini unutturmak için UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'ya konuk olan Bayern Münih, İtalya'da da istediğini alamadı.
Bayern Münih'in Galatasaray'dan 30 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Sacha Boey, Mönchengladbach ile oynanan maçta sonradan oyuna girmişti.
Boey ilk maçında Alman basınından da geçer not almıştı.
Bayer Leverkusen karşısında Tuchel tarafından sol bekte tercih edilen Boey etkisiz bir görüntü sergilemişti.
Fransız yıldız Lazio karşısında ise süre bulamadı.
"TUCHEL'İ HEMEN GÖNDERİN"
Lazio karşısında alınan 1-0'lık yenilgi Bayern Münih taraftarlarını da kızdırdı. Milliyet'in derlediği haberde; sosyal medyada Tuchel'e tepki gösteren taraftarlar "Yarın hemen gönderin" şeklinde sert eleştirilerde bulundu.
Bazı taraftarlar "Sacha Boey, Thomas Tuchel yüzünden Fransa Milli Takımı'na seçilmeyecek" yönünde eleştirilerde bulundu.
Alman basını, Lazio yenilgisinin ardından Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'i topa tuttu. Alman teknik adamın Bayer Leverkusen'in ardından Lazio'ya yenilmesi 'Büyük bir hezimet' olarak nitelendirildi.
Welt'te yer alan haberde "Tuchel artan baskı altında Lazio'ya da kaybetti" başlığı kullanıldı. Haberin detayında ise "Leverkusen yenilgisinin ardından Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Lazio Roma deplasmanında bir başka hezimet daha yaşadı. Birkaç gün içinde alınan bir başka yenilginin ardından teknik direktör Thomas Tuchel üzerindeki baskı giderek artıyor." denildi.
Stern ise "Bayern, İtalya'da kaybetti. Tuchel için atmosfer giderek daralıyor" başlığını kullandı. Haberde "FC Bayern krizin içinde sürüklenmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon, 16. turun ilk ayağında Lazio Roma'ya mağlup oldu. Teknik direktör Thomas Tuchel'i zor günler bekliyor gibi görünüyor." ifadelerine yer verildi.
Bild "Bay Tuchel, işinizi kaybetmekten endişe ediyor musunuz?" başlığını kullanarak Tuchel'in istifa sorusunu yanıtlamadığı haberini okuyucularıyla paylaştı.
Haberin detayında "Thomas Tuchel, FC Bayern için hala doğru teknik direktör mü? Tuchel, soruyu yanıtlamayı reddederek, Bayern'i giderek kötüleşen krizden çıkaracak özgüvene hala sahip olup olmadığını açık bıraktı! Tuchel istifa sorularına 'Oyunu konuşmak istiyorum' cevabını verdi." denildi.
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