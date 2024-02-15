Thomas Tuchel'e Sacha Boey tepkisi! 'Hemen gönderin'

"Tuchel artan baskı altında Lazio'ya da kaybetti" başlığı kullanıldı. Haberin detayında ise "Leverkusen yenilgisinin ardından Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Lazio Roma deplasmanında bir başka hezimet daha yaşadı. Birkaç gün içinde alınan bir başka yenilginin ardından teknik direktör Thomas Tuchel üzerindeki baskı giderek artıyor."