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Kocaelispor'dan ayrılan Tanque'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor'da flaş bir ayrılık gerçekleşti. Attığı gollerle dikkat çeken Tanque, Japonya Ligi ekiplerinden Shimizu S-Pulse takımına transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 18:51
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Kocaelispor'dan ayrılan Tanque'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 30 yaşındaki santrafor Douglas Tanque'nin Japonya'nın Shimizu S-Pulse futbol takımına transfer olduğunu bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Douglas Willian Da Silva Souza'nın Japonya Futbol Federasyonuna bağlı Shimizu S-Pulse kulübüne nihai transferi hususunda mutabakata varılmış olup futbolcumuzun sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Douglas Tanque'ye emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadesine yer verildi.

Tanque, bu sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 19 maçta 10 gol, 1 asitlik katkı yaptı.

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