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Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları ile Moritanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 11:20
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Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları - Moritanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YEŞİL BURUN ADALARI - MORITANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı 29 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

YEŞİL BURUN ADALARI - MORİTANYA MAÇI CANLI İZLE

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