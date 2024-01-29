Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yeşil Burun Adaları - Moritanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YEŞİL BURUN ADALARI - MORITANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yeşil Burun Adaları - Moritanya maçı 29 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'de TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

YEŞİL BURUN ADALARI - MORİTANYA MAÇI CANLI İZLE