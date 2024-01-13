FIFA'dan yasak geldi

Türk futbolu dün FIFA'dan gelen bir haberle büyük şok yaşadı. FIFA, transfer yasağı alan kulüplerin listesini yayınladı. Yayınlanan listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarına da yer verildi. FIFA'dan transfer yasağı alan kulüplerin arasında pek çok Türk kulübü yer alıyor. FIFA'nın paylaştığı listede en fazla transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin açık ara birinci sırada yer alması da dikkat çekti. FIFA'dan transfer yasağı alan ülke federasyonlarının sıralaması ise şu şekilde; Türkiye 24, Çin 24, Yunanistan 19, İran 13, Fas 12. FIFA'nın yayınladığı liste hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama gelmedi.

İŞTE TRANSFER YASAĞI ALAN KULÜPLER

Antalyaspor (3 dönem)

Alanyaspor (3 dönem)

Hatayspor (3 dönem)

Ankaragücü (3 dönem)

Kayserispor (3 dönem)

Samsunspor (2 dönem)

NOT: Listede yer alan Adana Demirspor'un transfer yasağının ödeme yapıldığı için kaldırıldığı bildirildi.

LİSTEDEKİ DİĞER KULÜPLER

Süper Lig'deki 6 kulübün dışında transfer yasağı bulunan diğer Türk kulüpleri şu şekilde sıralandı: Adanaspor, Akhisarspor, Alg Spor, Altay, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Gaziantepspor, Giresunspor, K.Karabükspor, K.Erciyesspor, Kayserispor, Manisaspor, Mersin İdman Yurdu, Tuzlaspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor.

TRANSFER YASAĞI NEDİR?

Transfer yasağı, FIFA tarafından bir kulübe verilen ve o kulübün futbolcu transferi yapmasına engel olan bir yaptırımdır. Transfer yasağı, futbolcuların haklarını korumak amacıyla uygulanır. Bu yasak, Futbolcuların ücretlerini ödemeyen kulüplere, Futbolcuların sözleşmelerini ihlal eden kulüplere ve FIFA'nın transfer kurallarını ihlal eden kulüplere uygulanır.