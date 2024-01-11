BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 11 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 OCAK PERŞEMBE | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 11 OCAK PERŞEMBE HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

17:00 Sivasspor - Galatasaray (beIN SPORTS 1) 20:00 Trabzonspor - Samsunspor (beIN SPORTS 1)

16:00 Güney Afrika - Lesotho

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...