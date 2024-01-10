Haberler Futbol Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Atletico Madrid ile Riyad'da oynanacak Süper Kupa yarı final maçı öncesi gerçekleşen antrenmana damga vurdu. İspanyol ekibinin teknik direktörü Ancelotti bu gelişme sonrası antrenmanı durdurdu. İşte son detaylar..

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 14:30
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MEHMET CEM ÇAKIR
Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

İspanya'da gündem Arda Güler olmaya devam ediyor.

Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

Milli futbolcu son oynanan İspanya Kral Kupası son 32 maçına damga vurmuştu.

Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

Arandina ile oynanan bu mücadelede 59 dakika sahada kalan Arda Güler'in frikiği direkten dönmüştü.



Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

18 yaşındaki oyuncunun maç eksiğine rağmen sergilediği futbol İspanya'da manşet oldu.

Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

Arda şimdi ise Riyad'da oynanacak olan İspanya Süper Kupa yarı final maçı öncesi gerçekleşen antrenmanda herkesi mest etti.

Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği haberde Ancelotti'den Arda'ya övgü dolu sözler geldi.

Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

İspanyol ekibinin gerçekleşen antrenmanında Arda'nın attığı golün ardından İtalyan hoca antrenmanı durdurdu ve şu sözleri söyledi.

Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

"İŞTE BU BÖYLE YAPILIR"

"Bu böyle yapılır, gidersin bir takım arkadaşıma yaslanırsın ve gol için şut çeker sonuç alırsın" diye bağırdı.

Arda Güler Riyad'a damga vurdu! Ancelotti antrenmanı durdurdu...

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