Urawa Reds - Al Ahly maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Dünya Kulüpler Kupası

Urawa Reds - Al Ahly maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kulüpler Kupası'nda heyecan devam ediyor. Urawa Reds ile Al Ahly karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Urawa Reds - Al Ahly maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URAWA REDS - AL AHLY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Urawa Reds - Al Ahly maçı 22 Aralık günü saat 17:30'da TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

URAWA REDS - AL AHLY MAÇI CANLI İZLE