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IFAB'dan devrim gibi karar! Serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar...

Son dakika spor haberi: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) önümüzdeki günlerde VAR hakkında kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda VAR yetkilerinin artması konusunun değerlendirileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:29
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IFAB'dan devrim gibi karar! Serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar...

VAR, KORNERLERE KARIŞABİLİR!

Haberde, futbolun kural koyucu organizasyonu olan IFAB'ın; serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar gibi konulara da VAR'ın müdahale edebilmesi konusunda bir araya geleceği yer aldı.

IFAB'dan devrim gibi karar! Serbest vuruşlar, kornerler ve ikinci sarı kartlar...

VAR, halihazırda yalnızca; kırmızı kart, penaltı, ofsayt, gol gibi maçın gidişatını doğrudan etkileyecek pozisyonlarda kullanılıyor.

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