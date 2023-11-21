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Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Avrupa Şampiyonası

U19 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Yunanistan ile Türkiye U19 karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 11:59 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 12:10
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Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Avrupa Şampiyonası

Yunanistan - Türkiye U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu üçüncü maçında Yunanistan ile Türkiye U19 ile kendi evinde mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN - TÜRKİYE U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan - Türkiye U19 maçı 21 Kasım Salı günü saat 16.00'da oynanacak . Karşılaşma TFF'nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

👉YUNANİSTAN - TÜRKİYE U19 MAÇI CANLI İZLE👈

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