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Letonya 0-2 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Letonya ile Hırvatistan, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Hırvatistan 3 puanı hanesine yazdırdı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Lovro Majer ve Andrej Kramaric kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 21:56 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 22:27
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Letonya 0-2 Hırvatistan (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız'ın yer aldığı D Grubu'nda Letonya ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. Skonto Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Urs Schnyder düdük çaldı.

Mücadeleyi 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric kaydetti.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 13'e yükselterek gruptan çıkma iddiasını sürdürdü. Letonya ise 3 puanla son sırada yer aldı.

Gruptan çıkma adına kritik bir galibiyet alan Hırvatlar, en yakın rakibi Galler'in 2 puan önüne geçmiş oldu. Hırvatistan 21 Kasım Salı günü grubun son maçında sahasında Ermenistan'ı konuk edecek.

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