Lihtenştayn - Portekiz maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Lihtenştayn - Portekiz maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn ile Portekiz kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİHTENŞTAYN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - Portekiz maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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