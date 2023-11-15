Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Avrupa Şampiyonası

Türkiye U19 - Litvanya U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U19 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan 1. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Türkiye U19, 3 puan almak için Litvanya U19 ile kendi evinde mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - LİTVANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı 15 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak . Karşılaşma TFF'nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

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