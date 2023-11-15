Haberler Futbol Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Avrupa Şampiyonası

Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Avrupa Şampiyonası

U19 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Türkiye U19 ile Litvanya U19 Litvanya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 13:43 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 14:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Avrupa Şampiyonası

Türkiye U19 - Litvanya U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

U19 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan 1. hafta müsabakaları ile devam ediyor. Türkiye U19, 3 puan almak için Litvanya U19 ile kendi evinde mücadele edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE U19 - LİTVANYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye U19 - Litvanya U19 maçı 15 Kasım Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak . Karşılaşma TFF'nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

👉TÜRKİYE U19 - LİTVANYA U19 MAÇI CANLI İZLE👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"En karizmatik baba" Gupse Özay'ın oyuncu eşi Barış Arduç'tan kas şov!
Başkan Erdoğan Gazze için ses yükseltti: İsrail terör devletidir | Netanyahu ecelin geliyor | Olay haçlı-hilal meselesidir
Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı
Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Belçika - Sırbistan maçı ne zaman?
Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor!
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR? | Türk Devletleri Teşkilatı neden kuruldu, ne işe yarar, üye ülkeler hangileri?
Pendik'te sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
Kağıthane'de sular ne zaman gelecek? (15 Kasım 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşilktaş'ta transfer harekatı! Beşilktaş'ta transfer harekatı! 13:34
Manchester City Premier Lig rekoru kırdı! Manchester City Premier Lig rekoru kırdı! 13:25
Arat: Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bıraksınlar! Arat: Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara bıraksınlar! 13:12
NBA'de Oosterwolde vakası! NBA'de Oosterwolde vakası! 13:06
Geleceğin yıldızını Fenerbahçe kaptı! Geleceğin yıldızını Fenerbahçe kaptı! 13:06
Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor! Vitor Pereira Suudi Arabistan'a gidiyor! 12:57
Daha Eski
F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! F.Bahçe'nin eski yıldızı G.Saray'a! 12:47
Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek! Anlaşma sağlandı 12:04
Euroleague'de 9. hafta heyecanı! Euroleague'de 9. hafta heyecanı! 11:57
Kanarya yıldız isim için gemileri yaktı! Kanarya yıldız isim için gemileri yaktı! 11:53
EURO 2024'e gidecek takımlar belli oluyor! EURO 2024'e gidecek takımlar belli oluyor! 11:31
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Fred ve Djiku... 11:23