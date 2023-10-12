SİVAS BELEDİYESPOR - 23 ELAZIĞ FK MAÇI CANLI İZLE | Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman, hangi kanalda?

Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Sivas Belediyespor ile 23 Elazığ FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVAS BELEDİYESPOR - 23 ELAZIĞ FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı 12 Ekim Peşembe günü saat 14:30'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK MAÇI CANLI İZLE