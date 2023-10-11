DENİZLİSPOR - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 2. tur maçları ile devam ediyor. Denizlispor ile Burhaniye Belediyespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DENİZLİSPOR - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Denizlispor - Burhaniye Belediyespor maçı 11 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - BURHANİYE BELEDİYESPOR MAÇI CANLI İZLE