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Jose Morinho'dan çarpıcı sözler! "Barcelona ile rekabet etmektense"

Dünya futbolunun en fantastik futbol adamlarından biri olan Roma'nın teknik direktörü Jose Morinho, İnter'den Real Madrid'e gittiği dönemle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 00:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 00:05
Jose Morinho'dan çarpıcı sözler! "Barcelona ile rekabet etmektense"

2008-2010 yılları arasında Seria A devi İnter'i çalıştıran ve sonrasında 2010 senesinde Real Madrid'in teknik patronluğuna geçen Portekizli çalıştırıcı Jose Morinho, o süreç ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vermiş olduğu karar ile kolayı değil zoru seçtiğini belirten 60 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı.

"Real Madrid'e gidip Barcelona ile rekabet etmektense İnter'de kalmak benim için daha rahat olabilirdi. Koaly bir Seri A şampiyonluğu daha kazanırdım. Gidip Dünya Kulüpler Şampiyonluğu madalyasını alırdık ancak benim için hiç bir anlamı olmazdı."

Kariyerin de UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu dahil birçok kupalar bulunan Jose Morinho, İnter ile Seri A'yı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra İspanya devi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

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