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Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Savo Milosevic oldu!

Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine 50 yaşındaki Savo Milosevic getirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 17:02
Bosna Hersek Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Savo Milosevic oldu!

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yapılan toplantı sonrası Milosevic'in teknik direktörlüğe getirilmesine karar verdi.

Milosevic, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde J Grubu'nda mücadele eden Bosna Hersek'in turnuvaya katılacağına inandığını belirtti.

Şampiyonaya katılabilmek için yeterli kadro kalitesine sahip olduklarını aktaran Savo Milosevic, önlerinde zorlu bir sürecin bulunduğunu bildiklerini, ancak başarılı olmak için yeterli zamanları olduğunu ve çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Futbolculuk kariyerinde altyapısından yetiştiği Partizan'ın yanı sıra Aston Villa, Real Zaragoza, Parma, Espanyol, Celta Vigo, Osasuna ve Rubin Kazan'da forma giyen Milosevic, Sırbistan Milli Takımı'nda da 102 kez görev almıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ise Partizan ve Olimpija Ljubljana takımlarını çalıştıran Milosevic, bir dönem Karadağ Milli Takımı'nda da yardımcı antrenör olarak görev almıştı.

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