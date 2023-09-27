12 BİNGÖLSPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN CANLI İZLE | 12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası

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12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan maçı maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 12 Bingölspor ile Elazığ Karakoçan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

12 BİNGÖLSPOR - ELAZIĞ KARAKOÇAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

12 Bingölspor - Elazığ Karakoçan maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak.