Messi ile Ronaldo son kez bir karşılaşabilir

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo en son PSG ile Al Nassr'ın özel maçında karşı karşıya gelmişti. Görünüşe göre bu iki süper yıldızın son buluşması olmayabilir.

Son Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin'in hazırlık maçında rakiplerinden birisi Portekiz olabilir. UEFA ile CONMEBOL arasında yapılan anlaşma gereği Arjantin'in Mart ayındaki hazırlık maçlarında muhtemel iki rakibi Portekiz ve İngiltere olacak.

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu karşı karşıya getirecek buluşma

Birbirleriyle Barcelona ve Real Madrid döneminde sık sık karşı karşıya gelen ikili Ronaldo'nun Juventus'a transferi sonrası daha az maçta karşılaştı.

Son olarak PSG ile Al Nassr'ın oynadığı maçta karşı karşıya olan ikili, Mart ayındaki milli arada yeniden buluşabilir.