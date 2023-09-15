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UEFA, Romanya'ya ırçılıktan soruşturma açtı

UEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde maçında Kosova Milli Futbol Takımı ile oynanan maçta meydana gelen olaylardan dolayı soruşturma başlattı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 16:22
UEFA, Romanya'ya ırçılıktan soruşturma açtı

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Romanya ile Kosova arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, maç sırasında yaşanan ırkçı eylemler, kışkırtıcı içerikli mesajlar içeren pankartların açılması, sahaya yabancı madde atılması, tribünlerde havai fişek yakılması ve tribünler arası merdivenlerde boşluk bırakılmaması gerekçeleriyle Romanya Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda, Romanya'nın başkenti Bükreş'te hafta içi oynanan karşılaşma, Romanya tribünlerinde açılan "Kosova Sırbistan'dır" yazılı pankart ve ayrılıkçı tezahüratların ardından 20. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başlayan karşılaşmayı Romanya, 2-0 kazanmıştı.

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