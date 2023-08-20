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Inter Miami kupayı kazandı! Lionel Messi tarihe geçti

Kuzey & Orta Amerika Lig kupasının final karşılaşmasında Inter Miami ile Nashville karşı karşıya geldi. Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, Nashville'yi penaltılarda mağlup ederek Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası'nda şampiyon oldu. Arjantinli yıldız şampiyonluğun ardından tarihe geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 09:35
Inter Miami kupayı kazandı! Lionel Messi tarihe geçti

Kuzey & Orta Amerika Lig Kupası finalinde Inter Miami ile Nashville kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Mücadele penaltılara gitti.

Inter Miami'nin golünü Lionel Messi kaydetti.

Nashville golünü 57. dakikada Fabrice Jean Picault skoru dengeledi.

Penaltılarda rakibine 10-9'luk skorla geçen Inter Miami, şampiyonluğa ulaştı.

Inter Miami'nin yıldız futbolcusu Lionel Messi, kulübüyle ilk kupasını kazandı. Arjantinli yıldız, kariyerinde toplamda 44. kupayı aldı ve futbol tarihinin en çok kupa kaldıran oyuncusu oldu.

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