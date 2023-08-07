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Lionel Messi'li Inter Miami çeyrek finalde!

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile FC Dallas, Leagues Cup son 16 turunda kozlarını paylaştı. Normal süresi 4-4 beraberlikle sonuçlanan maçı penaltı atışlarıyla kazanan Inter Miami çeyrek finale adını yazdırdı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 11:44
Lionel Messi'li Inter Miami çeyrek finalde!

Leagues Cup'ta heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Lionel Messi'in formasını giydiği Inter Miami ile FC Dallas karşı karşıya geldi.

Heyecan düzeyi yüksek mücadelenin normal süresi 4-4 eşitlikle sonuçlandı. Inter Miami'nin gollerini Lionel Messi (2), Benjamin Cremaschi ve Marco Farfan (K.K) attı. Dallas'ın golleri Facunda Quignon, Robert Taylor (K.K) Kamung ve Alan Velasco'dan geldi.

Inter Miami, penaltı atışarında rakibini 5-4 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Leagues Cup'ta çeyrek final maçları 11-12 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

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