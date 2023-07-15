Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu oldu!

MHK'da Lale Orta'nın ardından yeni MHK Başkanı açıklandı.

Ahmet İbanoğlu yeni MHK Başkanı oldu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Türkiye Futbol Federasyonu 14 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı ile;

1. Merkez Hakem Kurulu'na TFF Statüsü'nün 43. Maddesi ve Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına,

Başkan: Ahmet İbanoğlu

Üyeler:

Ünsal Çimen

Tolga Özkalfa

H. Ahmet Erdoğan

Erhan Sönmez

Seçim Demirel

Sefer Altuntaş

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

2. Temsilciler Kurulu'na, TFF Statüsü'nün 44. Maddesi ile Temsilciler Kurulu Talimatı'nın 3. Maddesi uyarınca aşağıdaki başkan ve üyelerin atanmasına;

Başkan:

Gökhan Özsavaş

Üyeler:

Ahmet Hamdi Usta

Ertuğrul Arslan

Timuçin Başar

Burhan Cuci

Özlem Aradağ

Dr. Süleyman Hasan Basa

3. Türk futbolunun acil çözüm bekleyen konularına ilişkin çözüm odaklı bir anlayışla somut adımlar atmayı sürdüren Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından, 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden ligin, 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleri ile resmî statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu