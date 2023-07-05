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Al-Ahli Roberto Firmino'yu transfer etti

Son dakika spor haberleri... Son olarak Liverpool forması giyen Brezilyalı yıldız futbolcu Roberto Firmino, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli ile anlaşmaya vardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 11:13
Al-Ahli Roberto Firmino'yu transfer etti

Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli, İngiltere'nin Liverpool takımıyla sözleşmesi sona eren Brezilyalı forvet Roberto Firmino'yu kadrosuna kattı.

Al-Ahli Kulübü, serbest oyuncu statüsündeki Firmino ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinin Figueirense ve Almanya'nın Hoffenheim ekiplerinde oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2015'te Liverpool'a imza attı. Birer kez Premier Lig, Federasyon Kupası, Lig Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı "Kırmızılar"da 362 maça çıkan Firmino, 111 gol kaydetti.

Futbola büyük yatırım yapılan Suudi Arabistan'da daha önce de Senegalli kaleci Edouard Mendy, Al-Ahli'ye transfer oldu. Ayrıca Karim Benzema, N'Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves ve Marcelo Brozovic gibi önemli futbolcuların yanı sıra teknik direktör Steven Gerrard da Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu.

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