Lüksemburg - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Lüksemburg - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lüksemburg ile Lihtenştayn kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lüksemburg - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg - Lihtenştayn maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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