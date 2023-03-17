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Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve Hatay'da da büyük yıkıma neden olan depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Atsu için ülkesi Gana'da cenaze töreni düzenlendi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 17:18
Depremde hayatını kaybeden Christian Atsu için ülkesi Gana’da cenaze töreni düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitiren ve cenazesi 19 Şubat'ta ülkesi Gana'ya gönderilen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu için Gana'nın başkenti Akra'da devlet cenaze töreni yapıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Akra'daki cumhurbaşkanlığı avlusunda gerçekleşen törene, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, eski Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın yanı sıra Atsu'nun yakınları, takım arkadaşları, eşi, çocukları ve çok sayıda kişi katıldı.

Atsu'nun cenazesi, memleketi Greater Akra vilayetine bağlı Dogobome bölgesinde defnedilecek.

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