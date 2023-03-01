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OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR 📺 | TFF futbol camiası bağış yayını saat kaçta? Hangi kanalda?

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi depremlerin ardından 10 ilde büyük hasar oluştu. Depremzede vatandaşlara destek olmak adına TFF, futbol camiasını bir araya getirerek yardım kampanyası gerçekleştiriyor. Tüm kulüplerin katılımı ile yüksek bağış toplanması bekleniyor. Spor kanallarında canlı yayınlanacak bağış kampanyası A Spor'dan da naklen yayınlanacak. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını saat kaçta? Hangi kanalda? Omuz Omuza bağış kampanyası ne zaman? A Spor canlı izle

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 10:00
OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR 📺 | TFF futbol camiası bağış yayını saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1 Mart'ta futbol camiasını bir araya getiriyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya gelecek. A Spor ekranlarında da yayınlanacak olan kampanya ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, TFF futbol camiası bağış yayını ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Omuz Omuza bağış kampanyası 1 Mart canlı yayın izle A Spor

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI 1 MART CANLI YAYIN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü BeIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. A Spor'dan da yayınlanacak olan kampanya 1 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de canlı yayınlanacak ve 01.00'a kadar devam edecek. Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun detayları haberimizde yer alacak.

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI YAYINI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

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