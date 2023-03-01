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Dünya Kupası'nın rekortmeni Just Fontaine, yaşamını yitirdi

İsveç'teki 1958 FIFA Dünya Kupası'nda 13 gol atan Fransa'nın efsane futbolcu Just Fontaine, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 16:07
Dünya Kupası'nın rekortmeni Just Fontaine, yaşamını yitirdi

İsveç'te düzenlenen 1958 FIFA Dünya Kupası'nda 13 gol atarak Dünya Kupası tarihinde bir turnuvada en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Fransız futbolcu Just Fontaine, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Fontaine'in eski takımı Reims, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, eski yıldız futbolcunun vefat ettiğini duyurdu.

REKORU HALA KIRILAMADI

Just Fontaine'nin 1958 yılında elde ettiği rekor ise hala kırılamadı. Söz konusu organizasyonda 6 maçta 13 gol kaydeden Fontaine, hala tek Dünya Kupası'nda en çok gol atan futbolcu konumunda yer alıyor.

Fransa, 1958 Dünya Kupası'nın yarı finalinde 17 yaşındaki Pele'nin forma giydiği Brezilya'ya 5-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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